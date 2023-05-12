Ко дню семьи в Актау пройдёт «Махаббат марафоны»

Иллюстративное фото
Принять участие в марафоне, как сообщили организаторы, могут участники в возрасте 18-35 лет.
Место проведения марафона: 15 микрорайон, площадь у Амфитеатра.
Время регистрации: 09:00.
Для регистрации необходимо отправить ФИО, а также информацию о дате рождения участников на почту: massport@internet.ru
Пары будут также награждены за креативный дресс-код, говорят организаторы.
Место проведения марафона: 15 микрорайон, площадь у Амфитеатра.
Время регистрации: 09:00.
Для регистрации необходимо отправить ФИО, а также информацию о дате рождения участников на почту: massport@internet.ru
Пары будут также награждены за креативный дресс-код, говорят организаторы.
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