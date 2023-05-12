Ко дню семьи в Актау пройдёт «Махаббат марафоны»

Принять участие в марафоне, как сообщили организаторы, могут участники в возрасте 18-35 лет.



Место проведения марафона: 15 микрорайон, площадь у Амфитеатра.



Время регистрации: 09:00.



Для регистрации необходимо отправить ФИО, а также информацию о дате рождения участников на почту: massport@internet.ru



Пары будут также награждены за креативный дресс-код, говорят организаторы.