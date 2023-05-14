Футболист из Беларуси забил первый мяч за актауский «Каспий»

В матче IX тура чемпионата Казахстана «Каспий» встретился с командой «Аксу» в Павлодаре.Счет в этой игре на 17-ой минуте открыл полузащитник и нападающий «Каспия» Дмитрий Подстрелов.Для этого футболиста это стал первый гол за нашу команду.Матч в итоге завершился со счетом 1:0 в пользу «Каспия».На сегодня наша команда занимает 12 строчку в турнирной таблице.Дмитрий Подстрелов - футболист из Беларуси. Выступает за национальную сборную этой страны. В актауский «Каспий» он перешел в феврале 2023 года после выступлений за «Шахтерск» (Солигор).