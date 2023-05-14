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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:20

Просмотров: 571

Футболист из Беларуси забил первый мяч за актауский «Каспий»

Как прошла выездная игра нашей команды.

Фото пресс-службы «Каспия»
В матче IX тура чемпионата Казахстана «Каспий» встретился с командой «Аксу» в Павлодаре.

Счет в этой игре на 17-ой минуте открыл полузащитник и нападающий «Каспия» Дмитрий Подстрелов.

Для этого футболиста это стал первый гол за нашу команду.

Матч в итоге завершился со счетом 1:0 в пользу «Каспия».

На сегодня наша команда занимает 12 строчку в турнирной таблице.



Дмитрий Подстрелов - футболист из Беларуси. Выступает за национальную сборную этой страны. В актауский «Каспий» он перешел в феврале 2023 года после выступлений за «Шахтерск» (Солигор).



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