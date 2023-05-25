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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 252

Боксеры из Мангистау завевали две серебряные медали на международном турнире в Алматы

Дарын Кулжабаев и Самат Жетибаев стали серебряными призерами международного турнира памяти первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза, обладателя звания «Халық Қаһарманы №1», генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова.

Фото участников турнира
Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова завершился сегодня, 25 мая, в Алматы.

В турнире принимали участие более 170 боксеров из всех регионов страны, а также спортсмены из Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали двое боксеров, которые вернулись домой с победой. В копилке спортсменов Дарына Кулжабаева и Самата Жетибаева серебряные медали.

Боксеры из Мангистау завевали две серебряные медали на международном турнире в Алматы


Сборную Мангистауской области сопровождали тренер, мастер спорта международного класса Максат Бахтыбазаров, и судья, мастер спорта Саясат Есибаев.

- Несмотря на жесткую конкуренцию боксеры выступили успешно, достойно и уверенно, - отметили в федерации бокса региона.



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