Боксеры из Мангистау завевали две серебряные медали на международном турнире в Алматы

Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова завершился сегодня, 25 мая, в Алматы.В турнире принимали участие более 170 боксеров из всех регионов страны, а также спортсмены из Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.Спортивную честь Мангистауской области защищали двое боксеров, которые вернулись домой с победой. В копилке спортсменов Дарына Кулжабаева и Самата Жетибаева серебряные медали.Сборную Мангистауской области сопровождали тренер, мастер спорта международного класса Максат Бахтыбазаров, и судья, мастер спорта Саясат Есибаев.- Несмотря на жесткую конкуренцию боксеры выступили успешно, достойно и уверенно, - отметили в федерации бокса региона.