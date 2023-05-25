Боксеры из Мангистау завевали две серебряные медали на международном турнире в Алматы

Фото участников турнира
Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова завершился сегодня, 25 мая, в Алматы.
В турнире принимали участие более 170 боксеров из всех регионов страны, а также спортсмены из Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Спортивную честь Мангистауской области защищали двое боксеров, которые вернулись домой с победой. В копилке спортсменов Дарына Кулжабаева и Самата Жетибаева серебряные медали.
Сборную Мангистауской области сопровождали тренер, мастер спорта международного класса Максат Бахтыбазаров, и судья, мастер спорта Саясат Есибаев.
- Несмотря на жесткую конкуренцию боксеры выступили успешно, достойно и уверенно, - отметили в федерации бокса региона.
В турнире принимали участие более 170 боксеров из всех регионов страны, а также спортсмены из Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Спортивную честь Мангистауской области защищали двое боксеров, которые вернулись домой с победой. В копилке спортсменов Дарына Кулжабаева и Самата Жетибаева серебряные медали.
Сборную Мангистауской области сопровождали тренер, мастер спорта международного класса Максат Бахтыбазаров, и судья, мастер спорта Саясат Есибаев.
- Несмотря на жесткую конкуренцию боксеры выступили успешно, достойно и уверенно, - отметили в федерации бокса региона.
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