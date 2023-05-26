Соревнования среди детей по шоссейному велоспорту пройдут в Актау

Велогонка, где спортсмены Актау смогут проверить свои силы, а также получить спортивные звания и медали, состоится в два этапа.



В первый день, 27 мая, соревнования пройдут на стадионе около средней школы №12, затем продолжатся 28 мая вокруг Ботанического сада.



Принять участие в спортивном состязании смогут учащиеся Мангистауской областной детско-юношеской спортивной школы по парусному спорту.



Желающие посмотреть могут прийти и поддержать юных участников.