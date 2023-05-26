Болельщиков приглашают поддержать футбольный клуб «Каспий» на игре с «Шахтером»

Встреча футбольных команд состоится в 16:00.



- Уважаемые болельщики, сообщаем, что долгожданная игра скоро состоится в спорткомлексе «Жас канат». Призываем поддержать ваши любимые команды. Игра против «Шахтера» является одной из важных встреч. Ждем всех, вход бесплатный, - сообщают организаторы.