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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 921

Палуан «Кара бура» из Мангистау стал чемпионом Азии

Чемпионский титул в Узбекистане по казакша курес завоевал наш спортсмен Нурдаулет Жарылгапов. Об этом сообщили в областном управлении спорта.

Чемпионский титул в Узбекистане. Фото предоставили в управлении физической культуры и спорта
Чемпионат Азии по казакша курес среди взрослых в Джизаке собрал спортсменов из 11 стран.

Нурдаулет Жарылгапов по прозвищу «Кара бура» выступал в составе сборной страны в весовой категории свыше 100 килограмм. Первая схватка с индийским спортсменом завершилась в пользу нашего борца. Следом он одержал победу над спортсменов из Таджикистана. Заключительная встреча с соперником из Японии для Нурдаулета Жарылгапова также завершилась удачно. Тем самым «Кара бура» завоевал чемпионский титул.

Стоит отметить, что в копилке Казахстана восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей. По итогам соревнований наша страна заняла первое общекомандное место.

Этим летом в июле «Кара бура» примет участие в традиционном ежегодном турнире «Қазақстан барысы».

Палуан «Кара бура» из Мангистау стал чемпионом Азии



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