Палуан «Кара бура» из Мангистау стал чемпионом Азии

Чемпионат Азии по казакша курес среди взрослых в Джизаке собрал спортсменов из 11 стран.Нурдаулет Жарылгапов по прозвищу «Кара бура» выступал в составе сборной страны в весовой категории свыше 100 килограмм. Первая схватка с индийским спортсменом завершилась в пользу нашего борца. Следом он одержал победу над спортсменов из Таджикистана. Заключительная встреча с соперником из Японии для Нурдаулета Жарылгапова также завершилась удачно. Тем самым «Кара бура» завоевал чемпионский титул.Стоит отметить, что в копилке Казахстана восемь золотых, три серебряных и четыре бронзовых медалей. По итогам соревнований наша страна заняла первое общекомандное место.Этим летом в июле «Кара бура» примет участие в традиционном ежегодном турнире «Қазақстан барысы».