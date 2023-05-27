Мотокараван стартовал из Актау

- Мотоспорт набирает популярность благодаря такому пробегу. В прошлом году в составе группы было три байкера, в этом году мы отправили в путь семь человек. Мы посетим ряд городов в соответствии с заранее разработанным планом. Автоспорт предоставляет молодым людям большие возможности. Будет доступно путешествие через занятия спортом, расширение кругозора, - отметил Марат Асанов.

В рамках мотопробега семь байкеров направились до Атырау, затем их ждёт маршрут Уральск-Актобе-Шымкент-Алматы-Усть-Каменогорск-Астана-Кокшетау-Петропавловск-Костанай. Завершить мотопробег планируется 15 июня в Актау.По словам президента регионального мотоклуба «Wheels Brothers MC Aqtau» Марата Асанова, главная цель мотопробега - повысить интерес казахстанцев к мотоспорту, призвать к единству и сплочённости.Мотокараван, который ежегодно проходит 10 000 километров, стартовал в Актау впервые. Ранее девять раз он выезжал в путь из Атырауского региона.Стоит отметить, что к актауским мотобайкерам будут подключаться участники из разных городов Казахстана.