Ультрамарафонцы финишировали в Актау

- «Nomad run» - идеологический проект. Мы нацелены на популяризацию здорового образа жизни и массового спорта среди населения посредством бега на большие дистанции. Мне 55 лет. Более 30 лет регулярно занимаюсь спортом. В Мекку я тоже дошёл пешком. Я сразу согласился, когда мне предложили пройти по всем городам страны, потому что я хотел укрепить понятие ультрамарафона среди населения и развивать внутренний туризм. Начиная путь из столицы, останавливались в Караганде, Жезказгане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае, Актобе, Уральске, Атырау, и прибежали в Актау, - поделился участник Мендибай Алимбаев.

Впервые в стране, в рамках организованного проекта «Nomad run», марафонцы, стартовавшие из Астаны месяц назад, добрались до Актау. Они преодолели 8000 километров.Ультрамарафон стартовал 25 апреля в Астане. Команда из пяти человек за месяц преодолела сложный путь, побывав в более 100 населённых пунктах и 18 городах Казахстана.Проект вошёл в казахстанскую Книгу Гиннесса, как первый в стране проект по бегу на большие дистанции. Члены команды в возрасте от 33 до 55 лет не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время они планируют пробежать от Актау до Мекки.