Чемпионами страны стали рукопашники из Актау

Әділбек Саналы

Абдулла Камиев

Жанторе Нурмахан

Амина Гаджимагомедова

Участниками чемпионата страны по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 12-13 лет в Астане стали 12 команд из разных регионов страны, а это свыше 350 бойцов.Обладателями золотых наград стали трое воспитанников тренера Абасгулу Дунямалиева - это Әділбек Саналы, Абдулла Камиев, Жанторе Нурмахан и Амина Гаджимагомедова, которую тренирует отец - главный тренер по рукопашному бою Арсен Гаджимагомедов.Параллельно с чемпионатом проходил республиканский турнир по рукопашному бою среди детей от 6 до 11 лет. Здесь отличились также подопечные Абасгулу Дунямалиева, завоевав 11 медалей различных достоинств. «Золота» удостоились Бекболат Тастаев, Бектас Намаз, Артем Егоров и Аслан Курбанов. Абубакр Султанбаев заслужил серебряную медаль. Амид Ибрагимов, Ярослав Жильцов, Сергей Помазанский, Әмір Суйнбек, Нуриман Бахтжан и Султанали Азаматұлы получили бронзовые награды.Воспитанники тренера Владислава Бугакова тоже пополнили нашу копилку пятью наградами. Так, Ильхам Мусаев получил «серебро». Диас Гарифулаев, Глеб Гутенев, Толеби Нурсултанулы и Алисултан Юзбашев стали обладателями третьих мест.