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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:05

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Чемпионами страны стали рукопашники из Актау

«Золото» на чемпионате Казахстана завоевали четверо наших юных спортсменов. Результатами поделился главный тренер по рукопашному бою Арсен Гаджимагомедов.

Кадр видео
Участниками чемпионата страны по рукопашному бою среди мальчиков и девочек 12-13 лет в Астане стали 12 команд из разных регионов страны, а это свыше 350 бойцов.

Обладателями золотых наград стали трое воспитанников тренера Абасгулу Дунямалиева - это Әділбек Саналы, Абдулла Камиев, Жанторе Нурмахан и Амина Гаджимагомедова, которую тренирует отец - главный тренер по рукопашному бою Арсен Гаджимагомедов.

Әділбек Саналы

Чемпионами страны стали рукопашники из Актау

Абдулла Камиев

Чемпионами страны стали рукопашники из Актау

Жанторе Нурмахан

Чемпионами страны стали рукопашники из Актау

Амина Гаджимагомедова

Чемпионами страны стали рукопашники из Актау


Параллельно с чемпионатом проходил республиканский турнир по рукопашному бою среди детей от 6 до 11 лет. Здесь отличились также подопечные Абасгулу Дунямалиева, завоевав 11 медалей различных достоинств. «Золота» удостоились Бекболат Тастаев, Бектас Намаз, Артем Егоров и Аслан Курбанов. Абубакр Султанбаев заслужил серебряную медаль. Амид Ибрагимов, Ярослав Жильцов, Сергей Помазанский, Әмір Суйнбек, Нуриман Бахтжан и Султанали Азаматұлы получили бронзовые награды.

Воспитанники тренера Владислава Бугакова тоже пополнили нашу копилку пятью наградами. Так, Ильхам Мусаев получил «серебро». Диас Гарифулаев, Глеб Гутенев, Толеби Нурсултанулы и Алисултан Юзбашев стали обладателями третьих мест.




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