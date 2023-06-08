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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 203

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше

В период со 2 по 8 июня текущего года в Балхаше состоялся Международный турнир по боксу, посвящённый памяти мастера спорта КазССР по боксу первого президента Федерации бокса Балхаша Тлеугерея Маканалина. Мангистауские боксёры завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Фото участников турнира
Сегодня, 8 июня, в Балхаше завершился Международный турнир по боксу, посвящённый памяти мастера спорта КазССР по боксу первого президента Федерации бокса Балхаша Тлеугерея Маканалина.

За звание сильнейших боролись более 200 боксёров из всех регионов страны, а также из России, Армении, Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.

Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники федерации бокса региона. Мангистауские боксёры завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше


Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше


Обладателем медали золотого отлива стали Бекарис Нурмухан в весе 66 кг (тренер Аскар Ермаков) и Бакытжан Айытмуханов в весовой категории 80 кг (тренер Махамбет Нурылаев).

Серебряным призёром турнира стал Диас Аюпов, он выступал в весовой категории +80 кг. Диас занимается под руководством тренера Салықа Жантуреева.

Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше


Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше



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