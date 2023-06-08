Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше

Фото участников турнира
Сегодня, 8 июня, в Балхаше завершился Международный турнир по боксу, посвящённый памяти мастера спорта КазССР по боксу первого президента Федерации бокса Балхаша Тлеугерея Маканалина.
За звание сильнейших боролись более 200 боксёров из всех регионов страны, а также из России, Армении, Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.
Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники федерации бокса региона. Мангистауские боксёры завоевали две золотые и одну серебряную медали.
Обладателем медали золотого отлива стали Бекарис Нурмухан в весе 66 кг (тренер Аскар Ермаков) и Бакытжан Айытмуханов в весовой категории 80 кг (тренер Махамбет Нурылаев).
Серебряным призёром турнира стал Диас Аюпов, он выступал в весовой категории +80 кг. Диас занимается под руководством тренера Салықа Жантуреева.
За звание сильнейших боролись более 200 боксёров из всех регионов страны, а также из России, Армении, Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.
Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники федерации бокса региона. Мангистауские боксёры завоевали две золотые и одну серебряную медали.
Обладателем медали золотого отлива стали Бекарис Нурмухан в весе 66 кг (тренер Аскар Ермаков) и Бакытжан Айытмуханов в весовой категории 80 кг (тренер Махамбет Нурылаев).
Серебряным призёром турнира стал Диас Аюпов, он выступал в весовой категории +80 кг. Диас занимается под руководством тренера Салықа Жантуреева.
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