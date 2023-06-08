Боксёры из Мангистау завоевали три медали на Международном турнире по боксу в Балхаше

Сегодня, 8 июня, в Балхаше завершился Международный турнир по боксу, посвящённый памяти мастера спорта КазССР по боксу первого президента Федерации бокса Балхаша Тлеугерея Маканалина.За звание сильнейших боролись более 200 боксёров из всех регионов страны, а также из России, Армении, Монголии, Китая, Узбекистана и Кыргызстана.Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники федерации бокса региона. Мангистауские боксёры завоевали две золотые и одну серебряную медали.Обладателем медали золотого отлива стали Бекарис Нурмухан в весе 66 кг (тренер Аскар Ермаков) и Бакытжан Айытмуханов в весовой категории 80 кг (тренер Махамбет Нурылаев).Серебряным призёром турнира стал Диас Аюпов, он выступал в весовой категории +80 кг. Диас занимается под руководством тренера Салықа Жантуреева.