В Актау пройдёт турнир в память о футбольном тренере ФК «Каспий»

Детский турнир по футболу состоится в Актау 10 июня в 09:00 часов на стадионе «Жас Канат». В нём примут участие восемь команд, 2012-2013 годов рождения. Соревнования будут посвящены памяти тренера ФК «Каспий» Серсенбеку Кельджанову.



- Всю жизнь Сарсенбек Кельджанов посвятил развитию футбола. Трудовую деятельность начал в 1979 году с открытия специализированных футбольных классов. Открыл и возглавил профессиональный футбольный клуб «Мунайшы», был одним из организаторов первого международного турнира по футболу на кубок президента Казахстана. Это человек высокой требовательности, влюблённый в футбол и настоящий профессионал своего дела. К слову, турнир в честь Сарсенбека Кельджанова организовали уже в 20-ый раз, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.



Стоит отметить, что в память о тренере в Актау на стадионе «Жас Канат» открыли мемориальную доску. Коллеги тренера говорят, что Сарсенбек Кельджанов практически жил на работе, болел футболом, отдавая себя ему целиком. Он умер рано, ему было 46 лет.