Призовые места заняли мангистауские спортсмены на республиканском турнире по тогызкумалак

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За медали боролись 146 представителей регионов республики в возрасте 11 лет, 13 лет и старше 16 лет. Игры проводились в девять туров по системе «классика».Актау на турнире представили семь спортсменов.Среди игроков до 11 лет второе призовое место завоевала Инабат Мараткызы, воспитанница спорткомплекса «Мангистау-Арена». Инабат учится в актауской школе №29, начала заниматься тогызкумалак в восемь лет. Тренером спортсменки является Марат Бекбаулы.В той же возрастной категории «бронзу» получил Оразбай Жантилек, так же ученик школы №29. Спортом занимается с 9-летнего возраста у тренера Гаухар Жакиевой в центре национальных видов спорта.