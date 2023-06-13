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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:49

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Призовые места заняли мангистауские спортсмены на республиканском турнире по тогызкумалак

На республиканском турнире по тогызкумалак среди спортсменов от 11 лет и старше два спортсмена из Актау стали призёрами. Соревнования, прошедшие с 8 по 13 июня в Таразе, посвящались памяти Серика Тлеубаева и ветерана спорта Абильды Акшораева. Об этом рассказала Гаухар Жакиева, старший тренер области центра национальных видов спорта Мангистауской области.

Юный призёр турнира. Фото предоставлено Г.Жакиевой
За медали боролись 146 представителей регионов республики в возрасте 11 лет, 13 лет и старше 16 лет. Игры проводились в девять туров по системе «классика».

Актау на турнире представили семь спортсменов.

Среди игроков до 11 лет второе призовое место завоевала Инабат Мараткызы, воспитанница спорткомплекса «Мангистау-Арена». Инабат учится в актауской школе №29, начала заниматься тогызкумалак в восемь лет. Тренером спортсменки является Марат Бекбаулы.

В той же возрастной категории «бронзу» получил Оразбай Жантилек, так же ученик школы №29. Спортом занимается с 9-летнего возраста у тренера Гаухар Жакиевой в центре национальных видов спорта.




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