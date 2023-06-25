«Каспий» сыграл в столице

В рамках XIII тура чемпионата Казахстана по футболу «Каспий» встретился с командой «Астана».Столичные футболисты три раза успешно атаковали ворота «Каспия». В ответ наша команда забила лишь один мяч. Отличился форвард Георгий Панцулая, который заработал пенальти. Таким образом счёт встречи составил 3:1 в пользу хозяев поля.«Каспий» в турнирной таблице закрепился на 12 позиции из 14 с 10 очками. Астанчане же после этой игры с 35 очками занимает первое место.На сегодня наша команда находится в зоне вылета в первый дивизион.