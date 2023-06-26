Айбек Имашев завоевал бронзу на республиканской спартакиаде по қазақ күресі

Исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев стал бронзовым призером соревнований по қазақ күресі в весовой категории 74 кг на республиканской спартакиаде среди местных исполнительных органов.



Мангистауская команда по бильярду завоевала 3 место в республиканской спартакиаде среди местных исполнительных органов. Честь региона защищали специалисты таможенного поста «Болашак» департамента госдоходов: ведущий специалист таможенного поста Генжебай Ахмедов, руководитель отдела экологического контроля департамента экологии Ержан Жумашев, руководитель отдела градостроительства Мунайлинского районного управления строительства и архитектуры Ербол Дербисов.



На республиканской спартакиаде среди сотрудников местных исполнительных органов, которая проходила в Талдыкоргане с 20 по 25 июня, мангистаусцы выступили в соревнованиях по плаванию, бильярду, настольному теннису, қазақ күресі, тогызкумалаку, волейболу, мини-футболу.