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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 220

Айбек Имашев завоевал бронзу на республиканской спартакиаде по қазақ күресі

В Талдыкоргане прошла республиканская спартакиада среди местных исполнительных органов. В соревнованиях по семи видам спорта приняли участие команды из всех областей страны. В состав команд вошли государственные служащие, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Айбек Имашев стал бронзовым призером соревнований по қазақ күресі в весовой категории 74 кг на республиканской спартакиаде среди местных исполнительных органов.

Мангистауская команда по бильярду завоевала 3 место в республиканской спартакиаде среди местных исполнительных органов. Честь региона защищали специалисты таможенного поста «Болашак» департамента госдоходов: ведущий специалист таможенного поста Генжебай Ахмедов, руководитель отдела экологического контроля департамента экологии Ержан Жумашев, руководитель отдела градостроительства Мунайлинского районного управления строительства и архитектуры Ербол Дербисов.

На республиканской спартакиаде среди сотрудников местных исполнительных органов, которая проходила в Талдыкоргане с 20 по 25 июня, мангистаусцы выступили в соревнованиях по плаванию, бильярду, настольному теннису, қазақ күресі, тогызкумалаку, волейболу, мини-футболу.



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