В Актау прошёл первый открытый республиканский турнир Caspian Cup-2023 по Taekwondo-GTF

Назад Вперед













Участники соревновались в двух программах: хёнг - формальные комплексы, и массоги - поединки спарринга. Каждый спортсмен показал невероятное мастерство и преданность своему искусству на даянгах.В общекомандном зачёте медалей первое место заняли мангистауские бойцы, в их копилке 20 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая медаль. На втором месте Павлодарская область, а замкнули тройку спортсмены из Шымкента.- Мы хотим выразить искреннюю благодарность организаторам турнира, в частности, федерации Мангистауской области и ее руководителю Буркиту Исакулы за безупречную организацию мероприятия. Также хотим поблагодарить всех участников, судейский состав, команды и тренерский состав, а также руководителей областных федераций за их ценную поддержку, - сказал президент казахстанской национальной федерации Taekwondo GTF, обладатель черного пояса 5-го дана Кален Султангазин.В своей речи президент Мангистауской областной национальной федерации Taekwondo GTF, обладатель черного пояса ІІІ дана Буркит Исакулы, отметил, что благодаря проведению открытого республиканского турнира в Актау его подопечные показали, на что они способны.- Дома, как говорится, и родные стены помогают. Хотя есть и те, кто утверждает, что дома, наоборот, выступать намного сложнее. Данный турнир для нашей команды стал испытанием и наши бойцы не подвели. Ранее мы прошли учебно-тренировочные сборы. Горжусь тем, что у моих учеников всегда боевой настрой на победу. Уверен, совсем скоро в составе сборной страны будут наши спортсмены, - сказал он.Актауские таэквондисты ждут следующего захватывающего первенства, который станет настоящим спортивным событием - Чемпионата Европы на Северном Кипре. В октябре текущего года в столице США Нью-Йорке запланировано проведение чемпионата мира. В национальной сборной страны уверены, что мангистауские спортсмены продолжат впечатлять своим мастерством и добиваться желаемых результатов.