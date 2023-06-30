Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Июня
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.13 KZT
  • €1 = 495.68 KZT
  • 1 RUB = 5.22 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 140

В Актау прошёл первый открытый республиканский турнир Caspian Cup-2023 по Taekwondo-GTF

Чуть больше 200 таэквондистов из Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областей, а также городов Астана и Шымкент 25 и 26 июня боролись за чемпионские звания на соревнованиях в Актау.

фото предоставлено спортсменами
Участники соревновались в двух программах: хёнг - формальные комплексы, и массоги - поединки спарринга. Каждый спортсмен показал невероятное мастерство и преданность своему искусству на даянгах.

В общекомандном зачёте медалей первое место заняли мангистауские бойцы, в их копилке 20 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая медаль. На втором месте Павлодарская область, а замкнули тройку спортсмены из Шымкента.

- Мы хотим выразить искреннюю благодарность организаторам турнира, в частности, федерации Мангистауской области и ее руководителю Буркиту Исакулы за безупречную организацию мероприятия. Также хотим поблагодарить всех участников, судейский состав, команды и тренерский состав, а также руководителей областных федераций за их ценную поддержку, - сказал президент казахстанской национальной федерации Taekwondo GTF, обладатель черного пояса 5-го дана Кален Султангазин.

В своей речи президент Мангистауской областной национальной федерации Taekwondo GTF, обладатель черного пояса ІІІ дана Буркит Исакулы, отметил, что благодаря проведению открытого республиканского турнира в Актау его подопечные показали, на что они способны.

- Дома, как говорится, и родные стены помогают. Хотя есть и те, кто утверждает, что дома, наоборот, выступать намного сложнее. Данный турнир для нашей команды стал испытанием и наши бойцы не подвели. Ранее мы прошли учебно-тренировочные сборы. Горжусь тем, что у моих учеников всегда боевой настрой на победу. Уверен, совсем скоро в составе сборной страны будут наши спортсмены, - сказал он.

Актауские таэквондисты ждут следующего захватывающего первенства, который станет настоящим спортивным событием - Чемпионата Европы на Северном Кипре. В октябре текущего года в столице США Нью-Йорке запланировано проведение чемпионата мира. В национальной сборной страны уверены, что мангистауские спортсмены продолжат впечатлять своим мастерством и добиваться желаемых результатов.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Актау прошёл первый открытый республиканский турнир "Caspian Cup - 2023" по "Taekwondo - GTF"


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика