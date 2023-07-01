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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:29

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Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау

В рамках восьмого тура чемпионата Казахстана «QJLeague» среди молодежных команд U18 «Каспий» принимал на своем поле кызылординский «Кайсар».

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»
В первый день июля на актауском стадионе «Жас Канат» состоялся матч между «Каспием» и «Кайсаром».

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Несмотря на проливной дождь, команды решили играть в открытый футбол, создавая опасные моменты у ворот соперника.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Первыми успеха добились хозяева.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Нуртилек Карабай дальним ударом открыл счет в матче в первом тайме. Уже во втором отрезке игры гостям из Кызылорды удалась атака, в результате которой был забит ответный гол.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


После этого тренер «Каспия» Аскар Кельджанов внес коррективы в игру, которые впоследствии приносят победу его команде.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Сначала Нурсултан Абдулла на 71-й минуте выводит нашу команду вперед. Укрепляет преимущество Нурмухаммед Ислам. В конце встречи один из лучших бомбардиров чемпионата Расул Жумабай с пенальти доводит счет до разгромного – 4:1.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Очень красивая и важная победа, которая позволяет «Каспию» с 13 очками закрепиться в лидирующей группе команд, претендующих на чемпионство.

Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау


Следующую домашнюю игру «Каспий» U18 проведет 22 июля против столичной «Астаны».



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