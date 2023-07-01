Под проливным дождем: «Каспий» разгромил «Кайсар» в Актау

В первый день июля на актауском стадионе «Жас Канат» состоялся матч между «Каспием» и «Кайсаром».Несмотря на проливной дождь, команды решили играть в открытый футбол, создавая опасные моменты у ворот соперника.Первыми успеха добились хозяева.Нуртилек Карабай дальним ударом открыл счет в матче в первом тайме. Уже во втором отрезке игры гостям из Кызылорды удалась атака, в результате которой был забит ответный гол.После этого тренер «Каспия» Аскар Кельджанов внес коррективы в игру, которые впоследствии приносят победу его команде.Сначала Нурсултан Абдулла на 71-й минуте выводит нашу команду вперед. Укрепляет преимущество Нурмухаммед Ислам. В конце встречи один из лучших бомбардиров чемпионата Расул Жумабай с пенальти доводит счет до разгромного – 4:1.Очень красивая и важная победа, которая позволяет «Каспию» с 13 очками закрепиться в лидирующей группе команд, претендующих на чемпионство.Следующую домашнюю игру «Каспий» U18 проведет 22 июля против столичной «Астаны».