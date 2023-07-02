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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:02

Просмотров: 699

«Каспий» - «Астана»: Как прошёл матч в Актау

В матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги актауский «Каспий» сыграл дома со столичной «Астаной».

Фото пресс-службы «Каспия»
Счёт в матче открыли столичные футболисты. Воспользовавшись неразберихой в действиях наших защитников, нападающий клуба «Астана» Абат Аймбетов с близкого расстояния расстрелял ворота «Каспия».

Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме «Каспий» перехватил инициативу, раз за разом создавая опасные моменты у ворот соперников. После нескольких подряд угловых полузащитник Дмитрий Подстрелов сумел подхватить мяч и пробить в дальний угол, тем самым сравняв счет - 1:1.

Тем не менее радость наших болельщиков была недолгой. Буквально через 10 минут судья матча указал на 11-метровый удар в сторону ворот «Каспия». Гол чётко организовал нападающий Дембо Дарбо.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.




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