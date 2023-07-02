«Каспий» - «Астана»: Как прошёл матч в Актау

Счёт в матче открыли столичные футболисты. Воспользовавшись неразберихой в действиях наших защитников, нападающий клуба «Астана» Абат Аймбетов с близкого расстояния расстрелял ворота «Каспия».Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв.Во втором тайме «Каспий» перехватил инициативу, раз за разом создавая опасные моменты у ворот соперников. После нескольких подряд угловых полузащитник Дмитрий Подстрелов сумел подхватить мяч и пробить в дальний угол, тем самым сравняв счет - 1:1.Тем не менее радость наших болельщиков была недолгой. Буквально через 10 минут судья матча указал на 11-метровый удар в сторону ворот «Каспия». Гол чётко организовал нападающий Дембо Дарбо.Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.