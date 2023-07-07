Спортсмены из Мангистау сыграли за сборную страны и получили путёвку на Паралимпийские игры

В Астане проходит чемпионат Азии по волейболу сидя, приуроченный к 25-летию столицы.В нём принимают участие более 200 спортсменов из восьми стран: Казахстана, Индии, Ирана, Ирака, Монголии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.Сборная Казахстана 6 июля в полуфинале обыграла сборную Китая со счётом 3:2 и вышла в финал. Стоит отметить, что в составе сборной Казахстана выступают мангистауские пара-спортсмены - Ерболат Алтаев и Бауыржан Уразалиев и их тренер Куралбек Сеидов. Казахстанцы встретятся в финале с командой Ирана уже 8 июля.Чемпионат по волейболу сидя проходит среди мужских и женских команд. Команды, занявшие в итоге первое и второе места, примут участие в XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.