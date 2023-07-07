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ЛАДА.kz » Спорт

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:59

Просмотров: 377

Спортсмены из Мангистау сыграли за сборную страны и получили путёвку на Паралимпийские игры

Ерболат Алтаев, Бауыржан Уразалиев и тренер Куралбек Сеидов выступили в национальной сборной и получили путёвку на «XVII летние Паралимпийские игры», которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
В Астане проходит чемпионат Азии по волейболу сидя, приуроченный к 25-летию столицы.

В нём принимают участие более 200 спортсменов из восьми стран: Казахстана, Индии, Ирана, Ирака, Монголии, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

Сборная Казахстана 6 июля в полуфинале обыграла сборную Китая со счётом 3:2 и вышла в финал. Стоит отметить, что в составе сборной Казахстана выступают мангистауские пара-спортсмены - Ерболат Алтаев и Бауыржан Уразалиев и их тренер Куралбек Сеидов. Казахстанцы встретятся в финале с командой Ирана уже 8 июля.



Для справки: Чемпионат по волейболу сидя проходит среди мужских и женских команд. Команды, занявшие в итоге первое и второе места, примут участие в XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.



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