Соревнования по национальным спортивным играм пройдут в Актау

В областном центре состоятся соревнования по национальным спортивным играм среди молодёжи. Организатором соревнований выступил молодёжный ресурсный центр региона.- Цель соревнований - содействие эффективному досугу молодёжи региона, модернизация национальных спортивных игр, пропаганда здорового образа жизни, - отметили в центре.Участники будут соревноваться в таких национальных играх, как набивание лянги, перетягивание каната, армрестлинг, поднятие гирь и қазақ күресі.- Соревнования по национальным спортивным играм проводятся совместно с Федерацией дзюдо и единоборств Мангистауской области. 9 июля в 10:00 на площадке амфитеатра в 15 микрорайоне начнутся спортивные соревнования, - рассказали организаторы.Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду из 16 человек. Для регистрации необходимо позвонить по телефону 8 (771) 977-8877. Также регистрацию можно пройти за день до соревнований в 30 микрорайоне, в торговом комплексе «Олжа», на третьем этаже, с 17:00 до 19:00 часов.Команда-победитель будет награждена специальным дипломом и кубком. Кроме того, обладатель первого места получит денежное вознаграждение в размере 250 000 тенге, второго места - 150 000 тенге и третьего - 100 000 тенге.