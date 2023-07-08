Юный теннисист из Актау снова стал чемпионом в Иране

Финальная игра. Фото предоставил личный тренер спортсмена Берекет Жанибеков
По словам личного тренера спортсмена Берекета Жанибекова, второй турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN прошел также в Тегеране.
На пути к финалу Даниал Рахматуллаев обыграл всех своих оппонентов со счетом 6:0, 6:1. В финале с таким же разгромным счетом он опередил иранского игрока Амирали Гавама.
На сегодня Даниал Рахматуллаев занимает 284 строчку среди юниоров в рейтинге ITF.
Теперь теннисист отправится в Стамбул, где будут проходить учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к предстоящему турниру J200 Basel.
Помимо Берекета Жанибекова, спортсмена также тренирует Айдын Жанаберген.
Напомним, на прошлой неделе Даниал Рахматуллаев взял титул турнира ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет.
На пути к финалу Даниал Рахматуллаев обыграл всех своих оппонентов со счетом 6:0, 6:1. В финале с таким же разгромным счетом он опередил иранского игрока Амирали Гавама.
На сегодня Даниал Рахматуллаев занимает 284 строчку среди юниоров в рейтинге ITF.
Теперь теннисист отправится в Стамбул, где будут проходить учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к предстоящему турниру J200 Basel.
Помимо Берекета Жанибекова, спортсмена также тренирует Айдын Жанаберген.
Напомним, на прошлой неделе Даниал Рахматуллаев взял титул турнира ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет.
Оставьте свой комментарий первым.