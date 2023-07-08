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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:33

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Юный теннисист из Актау снова стал чемпионом в Иране

Второй к ряду турнир в Иране выиграл актауский теннисист Даниал Рахматуллаев.

Финальная игра. Фото предоставил личный тренер спортсмена Берекет Жанибеков
По словам личного тренера спортсмена Берекета Жанибекова, второй турнир серии ITF Juniors J100 TEHRAN прошел также в Тегеране.

Юный теннисист из Актау снова стал чемпионом в Иране


На пути к финалу Даниал Рахматуллаев обыграл всех своих оппонентов со счетом 6:0, 6:1. В финале с таким же разгромным счетом он опередил иранского игрока Амирали Гавама.

Юный теннисист из Актау снова стал чемпионом в Иране


На сегодня Даниал Рахматуллаев занимает 284 строчку среди юниоров в рейтинге ITF.

Юный теннисист из Актау снова стал чемпионом в Иране


Теперь теннисист отправится в Стамбул, где будут проходить учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к предстоящему турниру J200 Basel.

Помимо Берекета Жанибекова, спортсмена также тренирует Айдын Жанаберген.

Напомним, на прошлой неделе Даниал Рахматуллаев взял титул турнира ITF Juniors J100 TEHRAN среди игроков до 18 лет.




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