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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 350

12-летний теннисист из Актау покоряет Европу

Балкан Нурдаулет стал серебряным призером в парном разряде, поделился личный тренер теннисиста Берекет Жанибеков.

фото предоставил тренер спортсмена Берекет Жанибеков
Турнир Jufa Europe Junior Tour 2023 среди детей до 12 лет прошел в Фюрстенфельде с 8 по 16 июля. Участниками стали более 80 теннисистов, которые «сражались» в двух возрастных категориях. Игры проходили на грунтовых кортах.

В одиночном разряде 12-летнему Балкану Нурдаулету удалось выиграть в утешительном турнире (consolation).

В парном же разряде вместе с Мэлом Герини из Франции они дошли до финала, где уступили паре из Словении и завоевали серебряную награду.

12-летний теннисист из Актау покоряет Европу


В июне этого года Балкан Нурдаулет стал чемпионом средней Азии в составе сборной Казахстана. Он также является чемпионом страны и призером международных турниров.

- Он очень упорный. Всегда готов работать, чтобы стать лучшим в своем деле, - подчеркнул его личный тренер Берекет Жанибеков.


Теннисом спортсмен занимается с пяти лет и его мечта - выиграть турниры Большого шлем («Australian open, «Roland garros», «Wimbledon», «Us open»), а также стать олимпийским чемпионом.

Теперь Балкану Нурдаулету предстоит подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в сентябре. Помимо этого он сыграет серию турниров в Европе.



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