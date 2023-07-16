12-летний теннисист из Актау покоряет Европу

- Он очень упорный. Всегда готов работать, чтобы стать лучшим в своем деле, - подчеркнул его личный тренер Берекет Жанибеков.

Турнир Jufa Europe Junior Tour 2023 среди детей до 12 лет прошел в Фюрстенфельде с 8 по 16 июля. Участниками стали более 80 теннисистов, которые «сражались» в двух возрастных категориях. Игры проходили на грунтовых кортах.В одиночном разряде 12-летнему Балкану Нурдаулету удалось выиграть в утешительном турнире (consolation).В парном же разряде вместе с Мэлом Герини из Франции они дошли до финала, где уступили паре из Словении и завоевали серебряную награду.В июне этого года Балкан Нурдаулет стал чемпионом средней Азии в составе сборной Казахстана. Он также является чемпионом страны и призером международных турниров.Теннисом спортсмен занимается с пяти лет и его мечта - выиграть турниры Большого шлем («Australian open, «Roland garros», «Wimbledon», «Us open»), а также стать олимпийским чемпионом.Теперь Балкану Нурдаулету предстоит подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в сентябре. Помимо этого он сыграет серию турниров в Европе.