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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 302

Болельщиков «Каспия» приглашают на матч в Актау

Игра запланирована в это воскресенье.

Матч между «Каспием» и «Жетысу»
В матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги актауский «Каспий» примет на своем поле команду «Жетысу» из Талдыкоргана.

В турнирной таблице «Каспий» занимает 13 место. За 14 матчей этого сезона на счету нашей команды две победы, восемь поражений и четыре ничьи. «Жетысу», в свою очередь, находится на девятой строчке в турнирной таблицы. За их плечами пять побед, одна ничья и восемь поражений.

Последняя встреча между «Каспием» и «Жетысу» прошла 4 июня в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Игра пройдет в это воскресенье, 16 июля, на стадионе «Жас Канат». Начало в 19:00. Вход свободный.



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