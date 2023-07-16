Болельщиков «Каспия» приглашают на матч в Актау

В матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги актауский «Каспий» примет на своем поле команду «Жетысу» из Талдыкоргана.



В турнирной таблице «Каспий» занимает 13 место. За 14 матчей этого сезона на счету нашей команды две победы, восемь поражений и четыре ничьи. «Жетысу», в свою очередь, находится на девятой строчке в турнирной таблицы. За их плечами пять побед, одна ничья и восемь поражений.



Последняя встреча между «Каспием» и «Жетысу» прошла 4 июня в Талдыкоргане и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.



Игра пройдет в это воскресенье, 16 июля, на стадионе «Жас Канат». Начало в 19:00. Вход свободный.