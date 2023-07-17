В матче премьер-лиги 19-летний полузащитник «Каспия» дебютировал голом

Фото пресс-службы «Каспия»
В матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги актауский «Каспий» сыграл с «Жетысу» из Талдыкоргана.
В первом тайме на 35-й минуте с подачи защитника «Каспия» Набиханова Амандыка полузащитник Дархан Бердибек успешно атаковал ворота гостей.
Однако на 55-й минуте соперникам удалось сравнять счет, а на 79-й минуте выйти вперед со счетом 2:1.
В турнирной таблице «Каспий» по-прежнему занимает предпоследнее 13 место.
Стоит отметить что для одного из самых молодых игроков основной команды «Каспий» - 19-летнего Дархана Бердибека это его первый гол в премьер-лиге.
Напомним, в прошлом месяце полузащитник «Каспия» - 19-летний Дархан Бердибек получил приглашение в сборную Казахстана.
В первом тайме на 35-й минуте с подачи защитника «Каспия» Набиханова Амандыка полузащитник Дархан Бердибек успешно атаковал ворота гостей.
Однако на 55-й минуте соперникам удалось сравнять счет, а на 79-й минуте выйти вперед со счетом 2:1.
В турнирной таблице «Каспий» по-прежнему занимает предпоследнее 13 место.
Стоит отметить что для одного из самых молодых игроков основной команды «Каспий» - 19-летнего Дархана Бердибека это его первый гол в премьер-лиге.
Напомним, в прошлом месяце полузащитник «Каспия» - 19-летний Дархан Бердибек получил приглашение в сборную Казахстана.
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