«Серебро» на чемпионате Азии по пляжному волейболу завоевали воспитанники клуба «Каспий»

С 13 по 16 июля в Тайланде в городе Ройете проходил чемпионат Азии до 21 года по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. Нашу страну на соревнованиях представляли две женские и две мужские пары. Обе мужские пары являются игроками актауского волейбольного клуба «Каспий».По итогам соревнований Клим Рюхов и Ивайло Тодоров стали серебреными призерами. А вторая пара: Владислав Мастихин и Даниил Жигалов заняли 8 место.Всего в мужских состязаниях участвовало 24 команды. Ребятам удалось выиграть путевку на чемпионат мира до 21 года.Женские пары: Лаура Кабулбекова с Надеждой Иванченко и Анастасия Пушинка с Ангелиной Попандопуло заняли пятые места.Как рассказали в казахстанской федерации пляжного волейбола, все четыре пары, представленные на первенстве, играли за выход в полуфинал, но получилось это сделать лишь у Рюхова и Тодорова.Казахстанские волейболисты обошли Иранскую сборную, затем в полуфинале сыграли с Ливаном и вновь выиграли.В финале команда сыграла с Таиландом, уступив хозяевам поля, но завоевав серебро.В федерации говорят, что актауские волейболисты уже имеют за плечами достижения. Так, Клим и Ивайло «на мире» в прошлом году заняли девятое место, что также является отличным результатом.