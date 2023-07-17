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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 158

«Серебро» на чемпионате Азии по пляжному волейболу завоевали воспитанники клуба «Каспий»

В Таиланде прошел молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу, в котором приняла участие казахстанская сборная в возрастной категории до 21 года. Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» Клим Рюхов и Ивайло Тодоров стали серебряными призерами континентального первенства, сообщили в волейбольном клубе.

Ивайло Тодоров и Клим Рюхов
С 13 по 16 июля в Тайланде в городе Ройете проходил чемпионат Азии до 21 года по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. Нашу страну на соревнованиях представляли две женские и две мужские пары. Обе мужские пары являются игроками актауского волейбольного клуба «Каспий».

«Серебро» на чемпионате Азии по пляжному волейболу завоевали воспитанники клуба «Каспий»


По итогам соревнований Клим Рюхов и Ивайло Тодоров стали серебреными призерами. А вторая пара: Владислав Мастихин и Даниил Жигалов заняли 8 место.
Всего в мужских состязаниях участвовало 24 команды. Ребятам удалось выиграть путевку на чемпионат мира до 21 года.

Женские пары: Лаура Кабулбекова с Надеждой Иванченко и Анастасия Пушинка с Ангелиной Попандопуло заняли пятые места.

Как рассказали в казахстанской федерации пляжного волейбола, все четыре пары, представленные на первенстве, играли за выход в полуфинал, но получилось это сделать лишь у Рюхова и Тодорова.

Казахстанские волейболисты обошли Иранскую сборную, затем в полуфинале сыграли с Ливаном и вновь выиграли.

В финале команда сыграла с Таиландом, уступив хозяевам поля, но завоевав серебро.

В федерации говорят, что актауские волейболисты уже имеют за плечами достижения. Так, Клим и Ивайло «на мире» в прошлом году заняли девятое место, что также является отличным результатом.



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