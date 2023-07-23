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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 357

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау

В рамках 11-го тура чемпионата Казахстана «QJLeague» среди молодёжных команд U18 «Каспий» принял на своём поле столичную «Астану», передаёт пресс-служба местного футбольного клуба.

«Каспий» принял на своём поле столичную «Астану». Фото предоставили в пресс-службе местного футбольного клуба
Несмотря на палящее солнце и температуру 40°C , наша команда сразу обозначила своё преимущество. На третьей минуте матча Азамат Рет сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника и Нурасыл Абилкаиров головой переправил мяч в сетку. «Каспий» открыл счёт.

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау


После этого «каспийцы» могли увеличить своё преимущество, но два удара пришлись выше ворот, а один и вовсе в перекладину.

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау


Во втором тайме за фол был удалён игрок «Астаны». «Каспий» таким образом получил численное преимущество.

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау


Вышедший на замену Арсений Блохин ударом в ближний угол застал врасплох вратаря «Астаны».

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау


Счёт матча составил 2:0. Это важная победа «Каспия», которая приблизила их к призовой тройке команд. После 11 игр в активе команды 16 очков.

«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау


- Этот успех является результатом командной игры, где каждый футболист заслуживает высокой оценки, - подчеркнул главный тренер команды «Каспий U18» Аскар Кельджанов.


Следующий матч в Актау «Каспий» сыграет 6 августа против «Ордабасы» из Шымкента.



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