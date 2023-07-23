«QJLeague»: «Каспий» одолел «Астану» в Актау

- Этот успех является результатом командной игры, где каждый футболист заслуживает высокой оценки, - подчеркнул главный тренер команды «Каспий U18» Аскар Кельджанов.

Несмотря на палящее солнце и температуру 40°C , наша команда сразу обозначила своё преимущество. На третьей минуте матча Азамат Рет сделал навесную передачу в штрафную площадь соперника и Нурасыл Абилкаиров головой переправил мяч в сетку. «Каспий» открыл счёт.После этого «каспийцы» могли увеличить своё преимущество, но два удара пришлись выше ворот, а один и вовсе в перекладину.Во втором тайме за фол был удалён игрок «Астаны». «Каспий» таким образом получил численное преимущество.Вышедший на замену Арсений Блохин ударом в ближний угол застал врасплох вратаря «Астаны».Счёт матча составил 2:0. Это важная победа «Каспия», которая приблизила их к призовой тройке команд. После 11 игр в активе команды 16 очков.Следующий матч в Актау «Каспий» сыграет 6 августа против «Ордабасы» из Шымкента.