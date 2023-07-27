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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:41

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Лидер Второй лиги Казахстана по футболу «потерял» очки в Актау

В Актау 26 июля состоялся матч 12 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Второй лиги, передаёт пресс-служба местного футбольного клуба.

Фото пресс-службы
На стадионе «Жас Канат» в среду, 26 июля, актауский «Каспий-М» принимал команду «Жетысай» из Туркестанской области.

Команды подошли к матчу с разными задачами. «Жетысай» – претендует на выход в Первую лигу, «Каспий-М» – находится внизу турнирной таблицы, и важно каждое набранное очко.

Игроки «Жетысая» сразу обозначили позицию лидера, с первых минут начав прессинг на половине поля «Каспия». На 16 минуте после розыгрыша штрафного гости открыли счёт в матче – 0:1.

Лидер Второй лиги Казахстана по футболу «потерял» очки в Актау


В середине тайма последовали первые замены в составе хозяев. «Каспий-М» больше стал атаковать, и на 44 минуте защитники гостей нарушают правила в своей штрафной площадке. Судья показывает на одиннадцатиметровую отметку. Капитан команды «Каспий-М» Мирас Тулиев хладнокровно реализовал пенальти – 1:1.

Во втором тайме гости бросили все силы для того, чтобы добыть победу в матче. Вратарь «Каспий-М» Султанбек Досаханов проявил все свои навыки, и, сделав несколько сейвов, оставил свои ворота во втором тайме сухими.

Результативная ничья 1:1, а «Каспий-М» записывает важные очки себе в актив.

– Спасибо огромное игрокам, которые «на зубах» вытащили матч, против лидера. Иногда такие ничьи бывают важнее иных побед. Самоотдача была у каждого, кто выходил на поле. Впереди ещё половина чемпионата, думаю, ребята поверили в себя, поменялась психология, и, уверен, будем набирать очки, чтобы улучшить своё положение, – отметил после игры Максат Джамбиров, главный тренер «Каспий-М».

Следующую домашнюю игру команда «Каспий-М» проведёт 16 августа против занимающего второе место в чемпионате «Кайсар-М».



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