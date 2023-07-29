Что запрещается болельщикам в Актау

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На стадион запрещено приносить бутылки, стаканы и другие предметы.
Не допускается портить имущество стадиона, а также бросать с трибун посторонние предметы.
Нельзя выражаться матом.
Не разрешается выходить на поле.
В списке одобрения - поддерживать команду «Каспий».
Не допускается портить имущество стадиона, а также бросать с трибун посторонние предметы.
Нельзя выражаться матом.
Не разрешается выходить на поле.
В списке одобрения - поддерживать команду «Каспий».
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