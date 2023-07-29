Что запрещается болельщикам в Актау

На стадион запрещено приносить бутылки, стаканы и другие предметы.



Не допускается портить имущество стадиона, а также бросать с трибун посторонние предметы.



Нельзя выражаться матом.



Не разрешается выходить на поле.



В списке одобрения - поддерживать команду «Каспий».