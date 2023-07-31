«Каспий»-«Актобе»: Свои первые голы за актаускую команду забили иностранные футболисты

Счет в матче открыли гости в лице нападающего «Актобе» Идриса Умаева на 14-ой минуте.Спустя пять минут полузащитник «Каспия» Шкиприм Таипи сравнял счет.На 43-ей минуте нападающий «Каспия» Филипп Аврич успешно атаковал ворота соперников.На 50-ой минуте нападающий «Актобе» Шина ответил нашей команде, забив гол.Таким образом, игра закончилась вничью.Стоит отметить, что полузащитник Шкиприм Таипи и нападающий Филипп Аврич забили свои первые голы за «Каспий».На сегодня «Каспий» занимает 13 строчку в турнирной таблице с 11 очками. Лидером является «Ордабасы» с 42 очками.