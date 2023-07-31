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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:26

Просмотров: 239

«Каспий»-«Актобе»: Свои первые голы за актаускую команду забили иностранные футболисты

Как завершилась игра между «Каспием» и «Актобе».

Фото пресс-службы «Каспия»
Счет в матче открыли гости в лице нападающего «Актобе» Идриса Умаева на 14-ой минуте.

Спустя пять минут полузащитник «Каспия» Шкиприм Таипи сравнял счет.



На 43-ей минуте нападающий «Каспия» Филипп Аврич успешно атаковал ворота соперников.



На 50-ой минуте нападающий «Актобе» Шина ответил нашей команде, забив гол.

Таким образом, игра закончилась вничью.

Стоит отметить, что полузащитник Шкиприм Таипи и нападающий Филипп Аврич забили свои первые голы за «Каспий».

На сегодня «Каспий» занимает 13 строчку в турнирной таблице с 11 очками. Лидером является «Ордабасы» с 42 очками.



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