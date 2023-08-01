ФК «Каспий»: девичьи команды футбольного клуба стремятся к победе на чемпионате Казахстана

По данным пресс-службы, девушки играют в трех возрастных категориях: 2005–2006, 2007–2008, 2009–2010 годов рождения. Среди юношей соревнования проходят по пяти возрастам: 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения.



- Старшая команда «Каспий-2005–2006» проводит матчи заключительного тура. Вчера, 31 июля, наша команда одержала победу над соперницами из Атырау со счетом 4:1. Желаем тренеру и игрокам команды красивой, зрелищной и результативной игры, - отметили в пресс-службе футбольного клуба.



Также впереди нашу команду ждет еще одна игра, которая пройдет 3 августа.