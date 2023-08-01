Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.07 KZT
  • €1 = 492.1 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 0

ФК «Каспий»: девичьи команды футбольного клуба стремятся к победе на чемпионате Казахстана

Об участии женской команды в республиканских соревнованиях рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

Фото пресс-службы клуба
По данным пресс-службы, девушки играют в трех возрастных категориях: 2005–2006, 2007–2008, 2009–2010 годов рождения. Среди юношей соревнования проходят по пяти возрастам: 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годов рождения.

- Старшая команда «Каспий-2005–2006» проводит матчи заключительного тура. Вчера, 31 июля, наша команда одержала победу над соперницами из Атырау со счетом 4:1. Желаем тренеру и игрокам команды красивой, зрелищной и результативной игры, - отметили в пресс-службе футбольного клуба.

Также впереди нашу команду ждет еще одна игра, которая пройдет 3 августа.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика