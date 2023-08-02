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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 327

В Актау пройдет спортивный фестиваль «Футбол жолы»

Фестиваль пройдет 6 августа в районе амфитеатра в 15 микрорайоне Актау. Ведущие игроки футбольного клуба «Каспий» встретятся с фанатами на автограф-сессии. Прямо на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу, сообщает центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
В честь 110-летия футбола казахстанская Федерация футбола организует масштабный спортивный праздник «Футбол жолы» в восьми городах страны.

Ближайшая остановка фестивального тура - город Актау, где «Футбол жолы» пройдет уже в это воскресенье, 6 августа.

- Гости фестиваля смогут увидеть главные трофеи футбола Казахстана - чемпионский тондо, кубок и суперкубок, которые будут представлены в специальной зоне, где любой желающий сможет сфотографироваться с ними. Звездные игроки ФК «Каспий» встретятся с фанатами на автограф-сессии. Прямо на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Актаусцы старше 16 лет, подавшие предварительную заявку на участие своей команды на сайте фестиваля, сразятся в формате 3x3 без вратаря за звание лучшей непрофессиональной команды города, - сообщают организаторы.

Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто.

- Атмосферу большого футбольного праздника создадут также аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара, точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы, - говорят организаторы.

Также на фестивале будет представлена музыкальная программа: концерт певца Akim и группы Clover, и будет организован фудкорт.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:00. Подать заявки на участие можно на сайте.



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