В Актау пройдет спортивный фестиваль «Футбол жолы»

Иллюстративное фото
В честь 110-летия футбола казахстанская Федерация футбола организует масштабный спортивный праздник «Футбол жолы» в восьми городах страны.
Ближайшая остановка фестивального тура - город Актау, где «Футбол жолы» пройдет уже в это воскресенье, 6 августа.
- Гости фестиваля смогут увидеть главные трофеи футбола Казахстана - чемпионский тондо, кубок и суперкубок, которые будут представлены в специальной зоне, где любой желающий сможет сфотографироваться с ними. Звездные игроки ФК «Каспий» встретятся с фанатами на автограф-сессии. Прямо на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Актаусцы старше 16 лет, подавшие предварительную заявку на участие своей команды на сайте фестиваля, сразятся в формате 3x3 без вратаря за звание лучшей непрофессиональной команды города, - сообщают организаторы.
Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто.
- Атмосферу большого футбольного праздника создадут также аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара, точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы, - говорят организаторы.
Также на фестивале будет представлена музыкальная программа: концерт певца Akim и группы Clover, и будет организован фудкорт.
Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:00. Подать заявки на участие можно на сайте.
Ближайшая остановка фестивального тура - город Актау, где «Футбол жолы» пройдет уже в это воскресенье, 6 августа.
- Гости фестиваля смогут увидеть главные трофеи футбола Казахстана - чемпионский тондо, кубок и суперкубок, которые будут представлены в специальной зоне, где любой желающий сможет сфотографироваться с ними. Звездные игроки ФК «Каспий» встретятся с фанатами на автограф-сессии. Прямо на площадке фестиваля пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу и любительский турнир по футболу. Актаусцы старше 16 лет, подавшие предварительную заявку на участие своей команды на сайте фестиваля, сразятся в формате 3x3 без вратаря за звание лучшей непрофессиональной команды города, - сообщают организаторы.
Организаторы обещают, что без подарков не уйдет никто.
- Атмосферу большого футбольного праздника создадут также аттракционы и обширная игровая зона, где любой желающий сможет проверить силу удара, точность пробития штрафных, посоревноваться в кикер, киберфутбол, получить специальные токены и обменять их на призы, - говорят организаторы.
Также на фестивале будет представлена музыкальная программа: концерт певца Akim и группы Clover, и будет организован фудкорт.
Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:00. Подать заявки на участие можно на сайте.
Оставьте свой комментарий первым.