На матч «Каспий» - «Аксу» приглашают болельщиков в Актау

- Будем надеяться, что и в этот раз удача будет на нашей стороне, команда продемонстрирует интересную и зрелищную игру. Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду, - обратились к жителям Актау в футбольном клубе.

В рамках XVIII тура чемпионата Казахастана сегодня, 5 августа, «Каспий» принимает на своем поле команду «Аксу».Эти команды уже встречались между собой 13 мая в рамках IX тура. Тогда «Каспий» победил - гол забил нападающий Дмитрий Подстрелов.«Каспий» в настоящее время занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с 11 очками. «Аксу» же располагается на 14 месте.Матч пройдёт на стадионе «Жас Канат». Начало в 18:00.