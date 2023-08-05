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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:20

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На матч «Каспий» - «Аксу» приглашают болельщиков в Актау

Актауская команда встретится с павлодарским «Аксу», передает пресс-служба футбольного клуба «Каспий».

Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках XVIII тура чемпионата Казахастана сегодня, 5 августа, «Каспий» принимает на своем поле команду «Аксу».

Эти команды уже встречались между собой 13 мая в рамках IX тура. Тогда «Каспий» победил - гол забил нападающий Дмитрий Подстрелов.

«Каспий» в настоящее время занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с 11 очками. «Аксу» же располагается на 14 месте.

- Будем надеяться, что и в этот раз удача будет на нашей стороне, команда продемонстрирует интересную и зрелищную игру. Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду, - обратились к жителям Актау в футбольном клубе.


Матч пройдёт на стадионе «Жас Канат». Начало в 18:00.

Вход свободный.



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