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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:05

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«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау

Встреча между «Каспием» и «Аксу» прошла в рамках XVIII тура чемпионата Казахстана.

Фото пресс-службы «Каспия»
Счет открыл сербский нападающий «Каспия» Филип Аврич с пенальти на 26-й минуте. Еще в первом тайме хозяева поля увеличили преимущество в счете. Нападающий Максим Черномырдин после розыгрыша углового головой отправил мяч в сетку ворот «Аксу».

Во втором тайме вышедший на замену полузащитник Бекзат Кабылан увеличил преимущество «Каспия». В конце встречи гостям удался гол престижа.

«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау


Победа «Каспия» со счетом 3:1 позволила актаусцам переместиться на 12 место в турнирной таблице.

Кстати, для главного тренера нашего футбольного клуба, казахстанского специалиста Константина Горовенко, это был дебютный матч.

«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау


После игры он поздравил игроков и болельщиков с победой.

- Это была суперигра. И в Атырау на предстоящий матч 12 августа поедем только за победой, - отметил Константин Горовенко.


«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау



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