«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау

Фото пресс-службы «Каспия»
Счет открыл сербский нападающий «Каспия» Филип Аврич с пенальти на 26-й минуте. Еще в первом тайме хозяева поля увеличили преимущество в счете. Нападающий Максим Черномырдин после розыгрыша углового головой отправил мяч в сетку ворот «Аксу».
Во втором тайме вышедший на замену полузащитник Бекзат Кабылан увеличил преимущество «Каспия». В конце встречи гостям удался гол престижа.
Победа «Каспия» со счетом 3:1 позволила актаусцам переместиться на 12 место в турнирной таблице.
Кстати, для главного тренера нашего футбольного клуба, казахстанского специалиста Константина Горовенко, это был дебютный матч.
После игры он поздравил игроков и болельщиков с победой.
Во втором тайме вышедший на замену полузащитник Бекзат Кабылан увеличил преимущество «Каспия». В конце встречи гостям удался гол престижа.
Победа «Каспия» со счетом 3:1 позволила актаусцам переместиться на 12 место в турнирной таблице.
Кстати, для главного тренера нашего футбольного клуба, казахстанского специалиста Константина Горовенко, это был дебютный матч.
После игры он поздравил игроков и болельщиков с победой.
- Это была суперигра. И в Атырау на предстоящий матч 12 августа поедем только за победой, - отметил Константин Горовенко.
Оставьте свой комментарий первым.