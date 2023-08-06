«Каспий» разгромил «Аксу» в Актау

- Это была суперигра. И в Атырау на предстоящий матч 12 августа поедем только за победой, - отметил Константин Горовенко.

Счет открыл сербский нападающий «Каспия» Филип Аврич с пенальти на 26-й минуте. Еще в первом тайме хозяева поля увеличили преимущество в счете. Нападающий Максим Черномырдин после розыгрыша углового головой отправил мяч в сетку ворот «Аксу».Во втором тайме вышедший на замену полузащитник Бекзат Кабылан увеличил преимущество «Каспия». В конце встречи гостям удался гол престижа.Победа «Каспия» со счетом 3:1 позволила актаусцам переместиться на 12 место в турнирной таблице.Кстати, для главного тренера нашего футбольного клуба, казахстанского специалиста Константина Горовенко, это был дебютный матч.После игры он поздравил игроков и болельщиков с победой.