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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:52

Просмотров: 635

Все на футбол! Жителей Актау приглашают на матч

Актауская команда проведёт встречу с петропавловским «Кызылжаром», сообщает пресс-служба футбольного клуба «Каспий».

Фото из архива lada.kz
В рамках XX тура чемпионата Казахастана сегодня, 19 августа, «Каспий» принимает гостей из Петропавловска - команду «Кызылжар».

В этом сезоне «Каспий» провёл 19 игр, из которых три закончились победой, пять - завершились вничью. Проиграно 11 матчей. В свою очередь, «Кызылжар» сыграла 18 игр: выиграно девять матчей, три ничьи и шесть поражений.

«Каспий» и «Кызылжар» встречались между собой в этом году 22 апреля в Петропавловске. Матч закончился вничью.

Наша команда в турнирной таблице занимает 12-ю позицию с 14 очками. «Кызылжар» же находится на пятой строчке с 30 очками.

Матч пройдёт на стадионе «Жас Канат». Начало в 18:00. Вход свободный.



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