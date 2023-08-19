Все на футбол! Жителей Актау приглашают на матч

В рамках XX тура чемпионата Казахастана сегодня, 19 августа, «Каспий» принимает гостей из Петропавловска - команду «Кызылжар».



В этом сезоне «Каспий» провёл 19 игр, из которых три закончились победой, пять - завершились вничью. Проиграно 11 матчей. В свою очередь, «Кызылжар» сыграла 18 игр: выиграно девять матчей, три ничьи и шесть поражений.



«Каспий» и «Кызылжар» встречались между собой в этом году 22 апреля в Петропавловске. Матч закончился вничью.



Наша команда в турнирной таблице занимает 12-ю позицию с 14 очками. «Кызылжар» же находится на пятой строчке с 30 очками.



Матч пройдёт на стадионе «Жас Канат». Начало в 18:00. Вход свободный.