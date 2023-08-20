«Каспий» уступил гостям в Актау

Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках XX тура чемпионата Казахстана «Каспий» встретился с одним из лидеров чемпионата Казахстана - петропавловским «Кызылжаром».
Первый тайм «Каспийцы» держались на уровне. К сожалению, во втором тайме буквально за три минуты актауские футболисты пропустили два гола. Это и сказалось на дальнейшей структуре игры.
Команда не упала духом. В конце матча в компенсированное арбитром время им удалось отправить один мяч в ворота гостей. Автор гола - защитник Стефан Коцев.
Таким образом, счёт встречи составил 1:2 в пользу «Кызылжар».
В турнирной таблице наша команда по-прежнему остаётся на 12 месте с 14 очками. «Кызылжар» же поднялись на четвертую строчку и имеют 33 очка.
Первый тайм «Каспийцы» держались на уровне. К сожалению, во втором тайме буквально за три минуты актауские футболисты пропустили два гола. Это и сказалось на дальнейшей структуре игры.
Команда не упала духом. В конце матча в компенсированное арбитром время им удалось отправить один мяч в ворота гостей. Автор гола - защитник Стефан Коцев.
Таким образом, счёт встречи составил 1:2 в пользу «Кызылжар».
В турнирной таблице наша команда по-прежнему остаётся на 12 месте с 14 очками. «Кызылжар» же поднялись на четвертую строчку и имеют 33 очка.
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