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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:23

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«Каспий» уступил гостям в Актау

Как прошёл матч «Каспий» - «Кызылжар», сообщили в пресс-службе местного футбольного клуба.

Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках XX тура чемпионата Казахстана «Каспий» встретился с одним из лидеров чемпионата Казахстана - петропавловским «Кызылжаром».

«Каспий» уступил гостям в Актау


Первый тайм «Каспийцы» держались на уровне. К сожалению, во втором тайме буквально за три минуты актауские футболисты пропустили два гола. Это и сказалось на дальнейшей структуре игры.

«Каспий» уступил гостям в Актау


Команда не упала духом. В конце матча в компенсированное арбитром время им удалось отправить один мяч в ворота гостей. Автор гола - защитник Стефан Коцев.

«Каспий» уступил гостям в Актау


Таким образом, счёт встречи составил 1:2 в пользу «Кызылжар».

«Каспий» уступил гостям в Актау


В турнирной таблице наша команда по-прежнему остаётся на 12 месте с 14 очками. «Кызылжар» же поднялись на четвертую строчку и имеют 33 очка.

«Каспий» уступил гостям в Актау





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