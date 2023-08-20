Стань футболистом: Набор в секцию начинается в Актау

В спортивном комплексе «Каспий» стартовал набор мальчиков 2016 года рождения.Мероприятие проходило в форме эстафеты и комбинаций из игровых упражнений, которые подготовил тренер Ойрат Муканов.Помогали провести первое занятие для юных футболистов игроки команды Каспий U18 Бекешов Мухаммедали и Арсений Блохин.Также принимал участие тренер команды ФЦ «Каспий-2007» Ербатыр Алпысбай.Набор в группу «Каспий-2016» продолжается. По всем вопросам обращаться в спортивный комплекс «Каспий» в 1 микрорайоне ежедневно с 09:00 до 18:00.