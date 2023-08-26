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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 164

«Каспий» сыграл в Астане

Наша футбольная команда встретилась с «Окжетпесом».

Фото пресс-службы «Каспия»
В матче 21-го тура чемпионата Казахстана «Каспий» провел игру с «Окжетпес» из Кокшетау. Встреча прошла вечером 26 августа на стадионе «Астана Арена».

В первые полчаса игры казалось, что исход предрешен. Номинальные хозяева - «Окжетпес» - забили два мяча на 15 и 22 минутах, и повели в счете. В конце тайма актауский полузащитник Данияр Усенов сократил разрыв в счете, забив головой после розыгрыша углового.

После перерыва игроки «Каспия» переломили ход игры. Защитник Георгий Бугулов добил отскочивший от вратаря соперника мяч в сетку - 2:2.

На 69-й минуте, пожалуй, один из самых красивых голов тура забил Данияр Усенов. Его удар из-за пределов штрафной площади пришелся точно в левую девятку. Каспий выходит вперед - 3:2.

На финише матча соперникам удалась быстрая атака через центр обороны «Каспия», что позволило игрокам из Кокшетау сравнять счет - 3:3.

Результативная ничья, которая оставляет больше вопросов, чем ответов.

В связи с матчами национально сборной команды Премьер-Лиги уходят на перерыв. Следующую игру «Каспий» проведет в Актау 15 сентября против «Махтаарала» из Шымкента.




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