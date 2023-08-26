«Каспий» сыграл в Астане

В матче 21-го тура чемпионата Казахстана «Каспий» провел игру с «Окжетпес» из Кокшетау. Встреча прошла вечером 26 августа на стадионе «Астана Арена».В первые полчаса игры казалось, что исход предрешен. Номинальные хозяева - «Окжетпес» - забили два мяча на 15 и 22 минутах, и повели в счете. В конце тайма актауский полузащитник Данияр Усенов сократил разрыв в счете, забив головой после розыгрыша углового.После перерыва игроки «Каспия» переломили ход игры. Защитник Георгий Бугулов добил отскочивший от вратаря соперника мяч в сетку - 2:2.На 69-й минуте, пожалуй, один из самых красивых голов тура забил Данияр Усенов. Его удар из-за пределов штрафной площади пришелся точно в левую девятку. Каспий выходит вперед - 3:2.На финише матча соперникам удалась быстрая атака через центр обороны «Каспия», что позволило игрокам из Кокшетау сравнять счет - 3:3.Результативная ничья, которая оставляет больше вопросов, чем ответов.В связи с матчами национально сборной команды Премьер-Лиги уходят на перерыв. Следующую игру «Каспий» проведет в Актау 15 сентября против «Махтаарала» из Шымкента.