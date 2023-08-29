«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау

Второй круг чемпионата обе команды начали неудачно. «Каспий» не мог четыре игры набрать очки, а «Аксу» все четыре матча - забить. В воскресном матче команды «решили» свои проблемы.По информации пресс-службы, игра началась с атак хозяев поля. На 14-й минуте игры блеснул индивидуальными данными Арсений Блохин. Получив пас, Арсений вошел в штрафную площадь, уложил на газон вратаря, и, несмотря на наличие перед ним трех защитников, хладнокровно послал мяч в сетку. «Каспий» выходит вперед – 1:0.- Через две минуты, к радости болельщиков, каспийцы удваивают счет. Азамат Рет длинным пасом с центральной линии поля находит в штрафной площади команды «Аксу» Нурмухаммеда Ислама, который одним касанием обрабатывает мяч, а вторым – отправляет его мимо голкипера в ворота – 2:0. К концу первого тайма счет на табло мог измениться. Судья усмотрел нарушение со стороны защитника «Каспия» и указал на 11-метровую отметку. Битву характеров выиграл вратарь «Каспия» Бейбарыс Калдыбай, отбивший мяч в левом нижнем углу ворот. На перерыв команды ушли при счете 2:0, - рассказали в футбольном клубе.Второй отрезок матча проходил при обоюдоострых атаках, одну из которых удалось реализовать футболистам «Аксу» на 88-й минуте. Сократив отставание в счете, гости бросились на последний штурм, и один раз после удара павлодарцев мяч угодил в перекладину каспийских ворот.Долгожданная победа «Каспия», которая позволяет команде Аскара Кельджанова с 19 очками подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана «QJLeague».Следующую домашнюю игру «Каспий» проведет 17 сентября против шымкентского «Онтустика».