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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:25

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«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау

В рамках 16-го тура чемпионата Казахстана «QJLeague» среди молодежных команд U18 27 августа «Каспий» принимал на своем поле павлодарский «Аксу». «Каспий» одержал победу над соперниками со счетом 2:1, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото пресс-службы «Каспия»
Второй круг чемпионата обе команды начали неудачно. «Каспий» не мог четыре игры набрать очки, а «Аксу» все четыре матча - забить. В воскресном матче команды «решили» свои проблемы.

«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


По информации пресс-службы, игра началась с атак хозяев поля. На 14-й минуте игры блеснул индивидуальными данными Арсений Блохин. Получив пас, Арсений вошел в штрафную площадь, уложил на газон вратаря, и, несмотря на наличие перед ним трех защитников, хладнокровно послал мяч в сетку. «Каспий» выходит вперед – 1:0.

«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


- Через две минуты, к радости болельщиков, каспийцы удваивают счет. Азамат Рет длинным пасом с центральной линии поля находит в штрафной площади команды «Аксу» Нурмухаммеда Ислама, который одним касанием обрабатывает мяч, а вторым – отправляет его мимо голкипера в ворота – 2:0. К концу первого тайма счет на табло мог измениться. Судья усмотрел нарушение со стороны защитника «Каспия» и указал на 11-метровую отметку. Битву характеров выиграл вратарь «Каспия» Бейбарыс Калдыбай, отбивший мяч в левом нижнем углу ворот. На перерыв команды ушли при счете 2:0, - рассказали в футбольном клубе.

Второй отрезок матча проходил при обоюдоострых атаках, одну из которых удалось реализовать футболистам «Аксу» на 88-й минуте. Сократив отставание в счете, гости бросились на последний штурм, и один раз после удара павлодарцев мяч угодил в перекладину каспийских ворот.

«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


«Каспий» обыграл «Аксу» в Актау


Долгожданная победа «Каспия», которая позволяет команде Аскара Кельджанова с 19 очками подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана «QJLeague».

Следующую домашнюю игру «Каспий» проведет 17 сентября против шымкентского «Онтустика».




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