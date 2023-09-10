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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

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Актауский теннисист взял «золото» на республиканском турнире

Достижением своего воспитанника поделился личный тренер Айдын Жанаберген.

Золотой призер Алимжан Сайлау. Фото предоставил его личный тренер Айдын Жанаберген
Открытый турнир по теннису среди игроков до 16 лет, посвященный памяти Бориса Квака, прошел 9 сентября в Актобе. Соревнования собрали 60 спортсменов из Актобе, Астаны, Рудного, Уральска, Лисаковска, Костаная, Алматы, Атырау, Актау и Талдыкоргана.

В турнире принял участие и наш местный теннисист - 15-летний Алимжан Сайлау.

Он играл в одиночном разряде и беспрепятственно обошел своих оппонентов, дойдя до финала. В борьбе за первое место он встретился со столичным теннисистом Мансуром Кайролла и обыграл его со счетом 6:1, 6:2. Тем самым, Алимжан стал золотым призером.

Актауский теннисист взял «золото» на республиканском турнире


Как отметил тренер Айдын Жанаберген, его воспитанник Алимжан целеустремлен. Всегда готов тренироваться и побеждать.

К слову, вчера, 9 сентября, казахстанка Анна Данилина впервые в своей карьере стала чемпионкой US Open-2023.



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