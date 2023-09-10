Актауский теннисист взял «золото» на республиканском турнире

Открытый турнир по теннису среди игроков до 16 лет, посвященный памяти Бориса Квака, прошел 9 сентября в Актобе. Соревнования собрали 60 спортсменов из Актобе, Астаны, Рудного, Уральска, Лисаковска, Костаная, Алматы, Атырау, Актау и Талдыкоргана.В турнире принял участие и наш местный теннисист - 15-летний Алимжан Сайлау.Он играл в одиночном разряде и беспрепятственно обошел своих оппонентов, дойдя до финала. В борьбе за первое место он встретился со столичным теннисистом Мансуром Кайролла и обыграл его со счетом 6:1, 6:2. Тем самым, Алимжан стал золотым призером.Как отметил тренер Айдын Жанаберген, его воспитанник Алимжан целеустремлен. Всегда готов тренироваться и побеждать.К слову, вчера, 9 сентября, казахстанка Анна Данилина впервые в своей карьере стала чемпионкой US Open-2023.