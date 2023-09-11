Шахматистка из Актау помогла обыграть сборную Франции на тай-брейке

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В воскресенье, 10 сентября, продолжились жаркие баталии в рамках женского командного чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Польше.
Первый раунд первого полуфинального матча между Казахстаном и Францией завершился победой сборной Франции со счётом 3:1, при этом спортсменка из Актау Бибисара Асаубаева уступила французской спортсменке Дейманте Даулите-Корнетт со счётом 0:1.
После короткого брейка во втором раунде казахстанские шахматистки собрались и переиграли соперниц из Франции со счётом 3:1. Во втором раунде Бибисара свела партию с француженкой вничью 0,5:0,5.
Так как по итогам двух раундов была зафиксирована ничья (3:1, 1:3), победителя игры выявили на тай-брейке. В упорной борьбе, проявив силу воли и характер, наши спортсменки обыграли соперниц из Франции 4:0 и вышли в финал чемпионата мира.
В другом полуфинальном матче встречались сборная Грузии и США. После двух раундов на табло была ничья (1,5:2,5, 2,5:1,5). На тай-брейке успешнее оказались шахматистки из Грузии.
Уже сегодня, 11 сентября, наша сборная поборется за «золото» чемпионата мира с командой из Грузии.
Напомним, Бибисара Асаубаева одержала верх над соперницей из Германии в четвертьфинале чемпионата мира.
Первый раунд первого полуфинального матча между Казахстаном и Францией завершился победой сборной Франции со счётом 3:1, при этом спортсменка из Актау Бибисара Асаубаева уступила французской спортсменке Дейманте Даулите-Корнетт со счётом 0:1.
После короткого брейка во втором раунде казахстанские шахматистки собрались и переиграли соперниц из Франции со счётом 3:1. Во втором раунде Бибисара свела партию с француженкой вничью 0,5:0,5.
Так как по итогам двух раундов была зафиксирована ничья (3:1, 1:3), победителя игры выявили на тай-брейке. В упорной борьбе, проявив силу воли и характер, наши спортсменки обыграли соперниц из Франции 4:0 и вышли в финал чемпионата мира.
В другом полуфинальном матче встречались сборная Грузии и США. После двух раундов на табло была ничья (1,5:2,5, 2,5:1,5). На тай-брейке успешнее оказались шахматистки из Грузии.
Уже сегодня, 11 сентября, наша сборная поборется за «золото» чемпионата мира с командой из Грузии.
Напомним, Бибисара Асаубаева одержала верх над соперницей из Германии в четвертьфинале чемпионата мира.