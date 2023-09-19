В Актау перекроют дорогу в честь велопробега ко Дню труда

- В связи с этим сообщаем, что дорога от АвтоЦОНа до амфитеатра в 15А микрорайоне будет временно закрыта с 10:00 до 11:30 часов. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, – отметили в ЦОК.

В Актау в честь Дня труда пройдет велопробег среди населения на тему «Мой успех - мой результат». Мероприятие состоится 21 сентября. В нем могут принять участие все желающие.Время регистрации участников: 09:00 часов. Старт запланирован на 10:00 часов.Участники стартуют у специализированного центра обслуживания населения и финишируют у амфитеатра на набережной 15А микрорайона.