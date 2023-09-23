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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:33

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«Каспий» сыграл с «Кайсаром» на выезде

Как прошла игра между актауским «Каспием» и кызылординским «Кайсаром».

Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках 23 тура Казахстанской Премьер-Лиги сегодня, 23 сентября, «Каспий» провел матч с «Кайсаром».

Счет в этой игре успешно открыли на 22-й минуте «каспийцы» в лице нападающего Ильи Черняка.

Оппонентам удалось сравнять счет лишь на 54-й минуте. Спустя три минуты они забили еще один гол в наши ворота. На 78-й минуте «Кайсар» отправил в ворота «Каспия» третий мяч. Таким образом, счет составил 3:1 в пользу хозяев поля.

В настоящее время в турнирной таблице наша команда занимает предпоследнюю - 13-ю строчку с 15 очками.




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