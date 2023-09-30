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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 336

Все на футбол! Актауским болельщикам напомнили правила

В это воскресенье пройдет матч между актауским «Каспием» и алматинским «Кайратом».

Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках 24 тура Казахстанской Премьер-Лиги 1 октября «Каспий» встретит на своем поле футболистов «Кайрата».

В этом сезоне «Каспий» провел 23 игры. Победой завершились три матча, шесть - вничью, 14 - проигрышем. «Кайрат» из 23 игр одержал верх 11 раз, шесть матчей, также как и у нас, закончились вничью. На счету оппонентов шесть проигрышей.

В турнирной таблице наша команда занимает предпоследнюю - 13-ю строчку с 15 очками. «Кайрат» же находится на четвертой позиции с 39 очками.

В местном футбольном клубе болельщикам запрещается приносить на стадион бутылки и стаканы. Запрещается выходить на поле, портить имущество, а также бросать с трибун посторонние предметы. Нельзя выражаться нецензурными словами.



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