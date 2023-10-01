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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:07

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Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию

42-летний штангист и пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев завоевал «золото» на турнире в Аликанте.

Золотой призер Кайрат Ургешбаев. Фото спортсмена
«European Police & Fire Games» проходят с 29 сентября по 8 октября в Аликанте (город в Испании).

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


Участниками стали 4500 спортсменов из 40 стран. Они состязались по 50 видам дисциплин.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


По словам Кайрата, он был единственным представителем из нашей страны.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


Спортсмен вылетел в ночь на 29 сентября и с тремя пересадками прибыл в Аликанте 30 сентября. В этот же день, не отдохнув, он вышел на соревнование.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


Кайрат уверенно дошел до финала, где боролся за «золото» со словаком. В итоге наш спортсмен успешно поднял 200-килограммовую штангу и стал первым.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


Свою победу он посвящает 60-летию Актау.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


Кайрат профессионально тяжелой атлетикой занимается уже 15 лет. В настоящее время его тренирует Аскар Шоханов в спортзале «Пауэрспорт».

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


В дальнейших его планах - достичь звания заслуженного мастера спорта РК.

Единственный из Казахстана: Актауский тяжелоатлет покорил Испанию


За оказанную спонсорскую помощь Кайрат благодарит руководство ТОО «BBG Gruop», где он работает в службе безопасности.



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