«Каспий» сыграл с «Кайратом» в Актау

Счет открыла наша команда. На 30-й минуте с пенальти удачно пробил ворота соперников полузащитник «Каспия» Шкиприм Таипи. Только спустя 44 минуты гостям удалось сравнять счет. Матч закончился вничью.В итоге в турнирной таблице «Каспий» стал аутсайдером, занимая последнюю 14-ую строчку. «Кайрат» же опустился на пятую позицию.