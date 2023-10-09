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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:12

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Мангистауские дзюдоисты завоевали три медали на открытом международном Кубке Азии

С 7 по 8 октября в Актау прошел Открытый международный Кубок Азии, посвященный памяти почетного гражданина Мангистауской области Турара Жолдыбаева. За медали боролись 217 спортсменов из восьми зарубежных стран и Казахстана. Мангистауские дзюдоисты завоевали два «серебра» и одну «бронзу». Об этом сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

Схватка на татами. Фото предоставлено управлением спорта
В соревнованиях «Asian open» приняли участие мужчины и женщины. Честь Мангистау защищали 14 спортсменов.

Первую медаль для сборной области принес Мерей Марханбетов. В категории 60 кг Мерей завоевал бронзовую медаль.

Серебряными призерами Кубка стали мангистауские дзюдоисты Бауыржан Нарбаев в весовой категории 60 кг и Нурдаулет Жарылгапов, выступавший в весе +100 кг.

В церемонии открытия турнира приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, главный судья Азиатского союза дзюдо Осако Акинобу, генеральный секретарь Федерации Дзюдо Республики Казахстан Асхат Житкеев, президент Федерации дзюдо Мангистауской области Асылбек Жолдыбаев.



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