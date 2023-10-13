Актауские спортсменки стали призерами Чемпионата страны по пляжному волейболу

- Андрей Рюхов, тренер, поставил в пары молодых спортсменок с основными с целью повышения мастерства. Таким образом, Рюхова Екатерина выполнила норматив Мастера Спорта Республики Казахстан. Этот же норматив выполнила и Злата Курнева, занявшая третье место в паре с Даной Шингисовой. Хотелось бы отметить, что Анастасия Уколова и Дана Шингисова состоят в сборной РК по пляжному волейболу. Анастасия недавно представляла нашу страну на Азиатских играх в паре с алматинской спортсменкой Алиной Раченко. Молодые спортсменки Екатерина Рюхова и Злата Курнева также состоят в сборной РК, только в молодёжной, - рассказал Нурлан Конилкос.

На чемпионате Казахстана актауские волейболистки Анастасия Уколова и Екатерина Рюхова завоевали серебряные медали.Ранее Екатерина и Злата завоевали чемпионский титул на международном турнире по пляжному волейболу среди девушек 2007 года рождения и младше памяти Мастера спорта РК Оксаны Ким. Соревнования прошли с 7 по 8 октября также в Алматы. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены Казахстана и Кыргызстана.