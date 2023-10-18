Подростков приглашают принять участие в велогонке в Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Групповая велогонка среди воспитанников ДЮСШ состоится в Актау 21 октября.
Мероприятие пройдет в 10 микрорайоне, спортсмены будут состязаться в скорости езды вокруг Ботанического сада.
Как распределятся по возрасту участники и количество кругов:
- 2006-2008 г.р. юноши (а также среди любителей) - 10 кругов;
- 2009-2010 г.р. юноши - 8 кругов;
- 2011-2012 г.р. юноши - 6 кругов;
- 2010-2012 г.р. девушки - 6 кругов;
- юноши и девушки 2013 года и младше - 5 кругов.
Старт состоится в 09:00 часов. Организаторы отметили, что в связи с погодой, возможно, будет перенос старта на 10:00 часов.
Мероприятие пройдет в 10 микрорайоне, спортсмены будут состязаться в скорости езды вокруг Ботанического сада.
Как распределятся по возрасту участники и количество кругов:
- 2006-2008 г.р. юноши (а также среди любителей) - 10 кругов;
- 2009-2010 г.р. юноши - 8 кругов;
- 2011-2012 г.р. юноши - 6 кругов;
- 2010-2012 г.р. девушки - 6 кругов;
- юноши и девушки 2013 года и младше - 5 кругов.
- В гонках также могут принять участие любители на шоссейных велосипедах, наличие шлема обязательно. К участию не допускаются спортсмены на горных велосипедах, - пояснили организаторы.
Старт состоится в 09:00 часов. Организаторы отметили, что в связи с погодой, возможно, будет перенос старта на 10:00 часов.
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