Подростков приглашают принять участие в велогонке в Актау

- В гонках также могут принять участие любители на шоссейных велосипедах, наличие шлема обязательно. К участию не допускаются спортсмены на горных велосипедах, - пояснили организаторы.

Групповая велогонка среди воспитанников ДЮСШ состоится в Актау 21 октября.Мероприятие пройдет в 10 микрорайоне, спортсмены будут состязаться в скорости езды вокруг Ботанического сада.- 2006-2008 г.р. юноши (а также среди любителей) - 10 кругов;- 2009-2010 г.р. юноши - 8 кругов;- 2011-2012 г.р. юноши - 6 кругов;- 2010-2012 г.р. девушки - 6 кругов;- юноши и девушки 2013 года и младше - 5 кругов.