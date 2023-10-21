В зоне вылета: «Каспий» сыграл с «Тоболом»

Счет открыли хозяева поля на 25-ой минуте матча. Лишь на 91-ой минуте его удалось сравнять благодаря нашему полузащитнику Данияру Усенову.Игра завершилась вничью.В турнирной таблице «Тобол» расположился на седьмом месте с 31 очком, «Каспий» же по-прежнему на последней позиции с 17 очками. Наша команда находится в зоне вылета из Премьер-лиги Казахстана.