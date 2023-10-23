Ветераны по борьбе из Актау стали призёрами чемпионата мира

В греческом городе Лутраки с 17 по 22 октября прошёл чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов. Участника стали около 800 спортсменов из 32 стран мира. Два мастера из Актау, а именно, Серик Аманшиев и Фуад Мусаев выступали от сборной Казахстана, в составе которой было 70 человек.Так, 36-летний Фуад Мусаев завоевал серебряную награду в весовой категории до 70 килограммов. Вольной борьбой занимается уже 28 лет. Тренируется в спортивной школе «Сауле» в Актау.А вот второй наш призёр - 46-летний Серик Аманшиев заслужил бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов. Этому стилю борьбы он отдал 34 года. Тренировался в Жанаозене с 1989 по 1996 годы, после стал заниматься в спортивной школе «Сауле».Фуад Мусаев и Серик Аманшиев тренируются под руководством заслуженных тренеров Асхата Сегизбаева и Магомеда Куруглиева.