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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:44

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Ветераны по борьбе из Актау стали призёрами чемпионата мира

Два наших спортсмена удостоились «серебра» и «бронзы» на чемпионате мира в Греции.

Фуад Мусаев и Серик Аманшиев. Фото спортсменов
В греческом городе Лутраки с 17 по 22 октября прошёл чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов. Участника стали около 800 спортсменов из 32 стран мира. Два мастера из Актау, а именно, Серик Аманшиев и Фуад Мусаев выступали от сборной Казахстана, в составе которой было 70 человек.

Так, 36-летний Фуад Мусаев завоевал серебряную награду в весовой категории до 70 килограммов. Вольной борьбой занимается уже 28 лет. Тренируется в спортивной школе «Сауле» в Актау.

Ветераны по борьбе из Актау стали призёрами чемпионата мира


А вот второй наш призёр - 46-летний Серик Аманшиев заслужил бронзовую медаль в весовой категории до 100 килограммов. Этому стилю борьбы он отдал 34 года. Тренировался в Жанаозене с 1989 по 1996 годы, после стал заниматься в спортивной школе «Сауле».

Ветераны по борьбе из Актау стали призёрами чемпионата мира


Фуад Мусаев и Серик Аманшиев тренируются под руководством заслуженных тренеров Асхата Сегизбаева и Магомеда Куруглиева.

Ветераны по борьбе из Актау стали призёрами чемпионата мира



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