С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

Тренировка «Каспия» перед матчем с «Ордабасы»

Матч между актауским «Каспием» и шымкентским клубом «Ордабасы пройдет в это воскресенье, 29 октября, на стадионе «Жас Канат».Начало игры в 16:00. Вход свободный.В настоящее время «Каспий» находится на последнем месте в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги с 17 очками. «Ордабасы» занимает первую строчку. На счету команды 58 очков.