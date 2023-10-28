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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 312

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

В финальном туре «Каспий» встретится с «Ордабасы».

Фото пресс-службы «Каспия»
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Матч между актауским «Каспием» и шымкентским клубом «Ордабасы пройдет в это воскресенье, 29 октября, на стадионе «Жас Канат».

Начало игры в 16:00. Вход свободный.

В настоящее время «Каспий» находится на последнем месте в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги с 17 очками. «Ордабасы» занимает первую строчку. На счету команды 58 очков.

Тренировка «Каспия» перед матчем с «Ордабасы»

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау

С лидером КПЛ сыграет «Каспий» в Актау



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